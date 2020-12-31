بومبيو: سجن ناشطين في هونج كونج يثبت ديكتاتورية الصين

ندد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، بسجن ناشطين مدافعين عن الديمقراطية في هونج كونج بعدما حاولوا الفرار من مدينتهم بواسطة زورق، معتبرا أن ذلك يكشف الوجه الحقيقي لبكين "الديكتاتورية الهشة".وقال بومبيو، في بيان، إن "نظاما يمنع شعبه من المغادرة لا يمكنه أن يدعي العظمة أو القيادة العالمية. إنه لا يعدو كونه ديكتاتورية هشة، تخشى شعبها".