«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن قرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا هي قرارات حكيمة، خاصة أن مصر أصبحت الآن في ذروة الموجة الثانية للفيروس، أو في بداية الذروة بشكل أدق.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن الدراسات أوضحت أن ذروة الموجة تكون بتسجيل عدد 140 ألف إصابة، ومصر الآن تقترب من هذا العدد بشكل كبير، فهي الآن سجلت أكثر من 136.5 ألف حالة مصابة.