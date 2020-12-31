رئيس وزراء اليونان: ظروف مخيم ليسبوس للاجئين تتحسن

قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الوضع يتحسن في مخيم كارا تيب للاجئين بجزيرة ليسبوس، حيث زار المخيم اليوم.وقال ميتسوتاكيس إن الوضع في المخيم أفضل بكثير عما هو في موريا، وهو مخيم مكتظ باللاجئين بشكل بالغ، ودمرته النيران في حريق شب به في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي قاصرين بدون ذويهم.وقال، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتليفزيون اليونانية الرسمية "إي آر تي"، إن اليونان والاتحاد الأوروبي سيقومان ببناء مخيم جديد وأفضل على الجزيرة قريبا.كما زار حرس السواحل اليوناني ووحدات عسكرية متمركزة في ليسبوس، وقدم الشكر لهم لتأمين الحدود البحرية للبلاد، ومنعهم المهاجرون من الوصول إلى اليونان قادمين من تركيا.وقال إن هذا العام شهد تراجعا في عمليات العبور غير القانونية بنسبة 80 بالمئة.وتوظف اليونان المزيد من الموظفين للتعامل مع طلبات اللجوء بشكل أسرع، وتراقب عن كثب حدودها البحرية مع تركيا.وتتهم منظمات إنسانية اليونان بقيامها بمنع المهاجرين وإعادتهم إلى تركيا، وهو ما تنفيه أثينا.ويقيم حوالي 7200 مهاجر حاليا في مخيم ليسبوس بالقرب من كارا تيب، وهو مخيم بطاقة استيعاب تبلغ 10 آلاف شخص.