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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول إيطالي يعد بتوفير 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:32 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا فرانكو لوكاتيللي إنه حال موافقة هيئة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح مودرنا في السادس من يناير سيكون هناك أكثر من 10 ملايين جرعة.

وأضاف لوكاتيللي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن "إمكانية شراء نفس العدد" ما زالت في طور التفاوض، وفقًا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأوضح المسؤول الإيطالي أن هذا الأمر سيسمح للبلاد بالحصول على "62 مليون جرعة من اللقاح"، بما في ذلك لقاح شركة فايزر الأمريكية.

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