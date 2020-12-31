رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:41 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
محمد مهدي
طباعة
قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه تم اختيار لجنة علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة، والأساتذة المساعدين من جامعة الوادي الجديد.

حيث تم اختيار الدكتور سرى الشريف عميد كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد تخصص التوليد والتناسليات، الدكتور محمد عبيد وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الوادي الجديد تخصص النحو والصرف والعروض، الدكتور وحيد حامد أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة الوادي الجديد.

وأضاف طنطاوي أن هذه اللجان العلمية هي أعلى لجان علمية تقوم بتحكيم أبحاث الأساتذة والأساتذة المساعدين لشغل وظائفهم في الجامعات، وإضافة قوية لجامعة الوادي الجديد التي تعد جامعة وليدة ويحوز أعضاء منها على عضويتها، مما يعمل على تقدم تصنفيها بين الجامعات المصرية والعربية

هذا وقد قدم رئيس جامعة الوادي الجديد التهنئة للأساتذة على اختيارهم أعضاء للجان المحكمين لأبحاث الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد
لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد
لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد
لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد
لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد
لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد
لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد
لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد
لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد
لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد

موضوعات متعلقة

مواعيد غلق المحلات في رأس السنة الميلادية

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

وحيد حامد يتعرض لوعكة صحية

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

جامعة الملك عبدالعزيز: العالم يشهد ظواهر فلكية متعددة فى 2021

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

مشروعات توثيقية عملاقة.. إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2020

إبراهيم عبد المجيد: الأنثى ملهمة.. ومعظم قصص الحب في رواياتي حقيقية

«صالة أورفانيللي».. جديد أشرف العشماوي عن المصرية اللبنانية

سر العنصرية.. البحث وراء الأسباب الخفية لـ«وهم امتلاك الحقيقة المُطلقة»؟