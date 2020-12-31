لجان علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة والمساعدين بجامعة الوادي الجديد

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه تم اختيار لجنة علمية لتحكيم أبحاث الأساتذة، والأساتذة المساعدين من جامعة الوادي الجديد.حيث تم اختيار الدكتور سرى الشريف عميد كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد تخصص التوليد والتناسليات، الدكتور محمد عبيد وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الوادي الجديد تخصص النحو والصرف والعروض، الدكتور وحيد حامد أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة الوادي الجديد.وأضاف طنطاوي أن هذه اللجان العلمية هي أعلى لجان علمية تقوم بتحكيم أبحاث الأساتذة والأساتذة المساعدين لشغل وظائفهم في الجامعات، وإضافة قوية لجامعة الوادي الجديد التي تعد جامعة وليدة ويحوز أعضاء منها على عضويتها، مما يعمل على تقدم تصنفيها بين الجامعات المصرية والعربيةهذا وقد قدم رئيس جامعة الوادي الجديد التهنئة للأساتذة على اختيارهم أعضاء للجان المحكمين لأبحاث الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية متمنيا لهم التوفيق والنجاح.