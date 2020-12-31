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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لندن تعيد تشغيل مستشفى ميداني للتعامل مع تدفق مرضى كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:39 م
مستشفى ميداني
مستشفى ميداني
وكالات
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أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعمل تحت ضغط مع تدفق المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات، إعادة فتح مستشفى لندن الميداني الضخم الذي أنشئ في أوائل أبريل خلال الموجة الأولى من تفشي الوباء.

وسجلت المملكة المتحدة حيث رصد نوع جديد أكثر عدوى من السلالة الأولى لفيروس كورونا المستجد، عددا قياسيا من الإصابات في الأيام الأخيرة، وهذا الامر يثير مخاوف من حدوث الأسوأ في الأسابيع المقبلة إذ أن المستشفيات امتلأت في بعض المناطق.

وقال ناطق باسم الهيئة "المستشفيات في لندن تواجه ضغطا كبيرا بسبب ارتفاع معدل الإصابات بكوفيد-19".

وأضاف "تحسبا لتزايد الضغوط الناتجة عن انتشار السلالة الجديدة، طلب من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن إعادة تشغيل مستشفى نايتنغيل في لندن واستعداده لاستقبال المرضى إذا لزم الأمر، وهذه العملية جارية حاليا". وشدد على أن مقدمي الرعاية "يبذلون جهودا إضافية" وأن المستشفيات في العاصمة بدأت توفّر أسرة إضافية.

وافتتح هذا المستشفى الميداني الضخم في 3 أبريل في مركز للمؤتمرات بعدما تم إنشاؤه في أقل من عشرة أيام للتعامل مع التدفق المتزايد لمرضى كوفيد-19 خلال الموجة الأولى من الفيروس في البلاد.

وكانت سعته الأولية 500 سرير ويمكنها أن تصل إلى 4000 سرير، أي ما يعادل عشرة مستشفيات تقليدية. ومع ذلك لم يتم استخدامه لوقت طويل ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص الموظفين المدربين.

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