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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«طنطاوي» الجديد يترأس اجتماع مجلس جامعة الوادي الجديد قبل نهاية 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:00 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوى
محمد مهدي
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ترأس الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد اجتماع مجلس الجامعة رقم 27، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإدارى للجامعة بحضور السادة عمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد ومسؤولى مجلس الجامعة.

حيث استهل طنطاوى رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه التهنئة للحضور ولجميع منسوبي الجامعة بالعام الميلادي الجديد 2021، بعده تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن أنشطة الجامعة خلال شهر ديسمبر 2020. 

وقام رئيس الجامعة بعرض قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 14102020م بالموافقة على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للإشراف على متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويتم تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب سواء من أعضاء هيئات التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب بكل جامعة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة وإعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسؤول عن ارتكاب الأخطاء تأديبيًا.

وأكد رئيس الجامعة وجود غرفة عزل بكل كلية أثناء الامتحانات وفي حالة وجود طالب مصاب يتم أداء الامتحان بالدور الثاني دون أي تأثير.

مؤكدا جاهزية الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومدى توافر جميع مستلزمات التعقيم والتطهير بالجامعة والكليات.

وخلال الجلسة وجه رئيس الجامعة التهنئة لعدد من اساتذة كليات التربية والآداب والطب البيطري لاختيارهم محكمين باللجان العلمية للترقي للأساتذة والأساتذة المساعدين متمنيا لهم دوام التوفيق.

واستعرض رئيس الجامعة جدول الأعمال بمختلف قطاعات الجامعة ومناقشتها وإحاطة أعضاء المجلس بما تم فيها هذا وقد تم عرض الخطة الاستراتيجية للجامعة لمدة خمس سنوات قادمة والمقدمة من مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وإحاطة مجلس الجامعة بأفضل 10 ممارسات ناجحة قامت بها الجامعة لمكافحة الفساد.

هذا وقد تم خلال جلسة مجلس الجامعة الموافقة على منح درجات الماجستير بكليتى العلوم والتربية الرياضية

وفى ختام الجلسة قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر للسادة العمداء والسادة الوكلاء وأعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب بجامعة الوادى الجديد على ما قدموه من أعمال للنهوض بجامعة الوادى الجديد فى شتى المجالات متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

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