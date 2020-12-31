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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حياة كريمة» تسدد رسوم التصالح لـ152 أسرة في بني سويف

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:48 م
حياة كريمة
حياة كريمة
صقر محمد
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اختتمت اليوم مؤسسة "حياة كريمة" الأعمال التنفيذية لمبادرة "التصالح حياة" بمحافظة بني سويف، حيث عملت على استقبال وفحص كل الأوراق والحالات المستحقة للدعم في دفع مبلغ جدية التصالح في البناء المُخالف على أراضي الدولة.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أنهم تمكنوا من تسديد باقي جدية التصالح لـ152 أسرة في 6 مراكز بالمحافظة، حيث قاموا بتسليم استمارة دفع جدية التصالح للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ونائبه محمد علي جبر، في ديوان عام المحافظة.

وأشارت "حياة كريمة"، في بيانها، إلى أنهم يكثفون مجهوداتهم للعمل بيد واحدة لتوصيل الدعم لمستحقيه في المبادرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، ووزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.

جدير بالذكر أن مبادرة "التصالح حياة" أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" في سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.

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