رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنتاج الحرير الطبيعي بالخارجة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:49 م
مشروع إنتاج الحرير
مشروع إنتاج الحرير
محمد مهدي
طباعة
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع إنتاج الحرير الطبيعي المتكامل الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، في إطار المبادرة الرئاسية لإنتاج الحرير الطبيعي لتوفير عملة صعبة وإتاحة فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة للأسر المنتجة.

حيث يشمل المشروع زراعة أشجار التوت على مساحة ٢٨ فدانًا، وإنشاء وحدات لتربية دودة القز وخطوط لتصنيع خيوط الحرير، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال المنشآت الخاصة بالتصنيع بالتوازي مع مراحل الإنتاج الأخرى، مشيدًا بإنتاج المشروع من منتجات الصوب الزراعية من الخضروات لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

الجدير بالذكر أنه تمت الإشادة من الوفد الصينى الزائر للمحافظة بعدد من المشروعات الفريدة والمتنوعة، على رأسها مزرعة إنتاج الحرير على مساحة 50 فدانًا بقرية أسمنت التابعة لمركز ومدينة الداخلة ومشروع القلمون الخيرى لزراعة أشجار النخيل والصوب الزراعية المنتجة لدعم الأولى بالرعاية.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

مد مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

«صالة أورفانيللي».. جديد أشرف العشماوي عن المصرية اللبنانية

سر العنصرية.. البحث وراء الأسباب الخفية لـ«وهم امتلاك الحقيقة المُطلقة»؟

10 أدباء ونقاد يكشفون عن أهم قراءاتهم فى عام 2020

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟