محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنتاج الحرير الطبيعي بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع إنتاج الحرير الطبيعي المتكامل الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، في إطار المبادرة الرئاسية لإنتاج الحرير الطبيعي لتوفير عملة صعبة وإتاحة فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة للأسر المنتجة.حيث يشمل المشروع زراعة أشجار التوت على مساحة ٢٨ فدانًا، وإنشاء وحدات لتربية دودة القز وخطوط لتصنيع خيوط الحرير، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال المنشآت الخاصة بالتصنيع بالتوازي مع مراحل الإنتاج الأخرى، مشيدًا بإنتاج المشروع من منتجات الصوب الزراعية من الخضروات لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.الجدير بالذكر أنه تمت الإشادة من الوفد الصينى الزائر للمحافظة بعدد من المشروعات الفريدة والمتنوعة، على رأسها مزرعة إنتاج الحرير على مساحة 50 فدانًا بقرية أسمنت التابعة لمركز ومدينة الداخلة ومشروع القلمون الخيرى لزراعة أشجار النخيل والصوب الزراعية المنتجة لدعم الأولى بالرعاية.