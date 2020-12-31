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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تطلق أغنية «مصر أرض الجمال»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:26 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
رامى حسين
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تطلق وزارة السياحة والآثار مساء اليوم، أغنية «مصر أرض الجمال» من غناء وإهداء المطربة شيرين عبد الوهاب، لتهنئة الشعب المصري والعالم ببداية 2021.

يرسل هذا العمل الفني رسالة أمل وحب للحياة تبرز للعالم أجمع واجهة مصر السياحية وإمكانياتها غير المحدودة من شواطئ فيروزية ساحرة وأماكن مفتوحة وطبيعة خلابة ليس لها مثيل وشمس دافئة وأماكن أثرية تنقلك عبر الزمن لتتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

تأتي هذه الأغنية للترويج السياحي لمصر بالتزامن مع بداية إطلاق مبادرة «شتي في مصر» للترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية ولا سيما مع موسم السياحة الشتوية، حيث اشترت الوزارة مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

يذكر أن الوزارة ستقوم في نهاية شهر يناير ٢٠٢١ بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية، تمهيدا لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل.

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