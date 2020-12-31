أمنيات المصريين في 2021: «ربنا يرفع عنا الوباء» (فيديو)

بين عام مضى عاش فيه المصريون رعبا حقيقيا مع ظهور وتفشي جائحة كورونا، وبين عام جديد يأمل الجميع أن يكون ليس كسابقه، ويستقبل المصريون عام 2021 على أمل أن يكون عاما مليئا بالأفراح وأن تنتهي غمة كورونا.وكتب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عام 2020 بأنه أسوأ الأعوام التي مرت عليهم، عبارات كـ"سنة سودة"، "يارب ما تعودها"، بخلاف منشورات تكشف مدى صعوبتها وقسوتها على الأشخاص ومع ذلك لم تخلو هذه المنشورات من السخرية التي تحمل بين طياتها آلما كعادة المصريين، بالإضافة إلى أن 2020 شهد الكثير من التغيرات العالمية والتي حملت أثارا كبيرة أكثرها قاسية وصعبة على العالم من خلال أحداث لم يطب منها ومازال يعانيها، وهو مقبل على مشارف عام 2021.وتستعرض "الدستور" رسائل المصريون للعام الجديد 2021:قال فتحي فاروق، الشاب العشريني، إنه يتمنى أن يكون العام القادم أفضل، وتقضي مصر على وباء فيروس كورونا، وتحقيق أحلام المصريين وطموحاتهم.بينما قال الحاج أحمد سلامة، إنها ستكون سنة سعيدة على الأمة الإسلامية، وربنا يزيح عنا الوباء والبلاء ويهدي الشباب ويرحم أمواتنا جميعا.أما إبراهيم حسن يقول: "إن شاء الله 2021 أحسن من 2020 في كل حاجة وبعيد عن الأزمات اللي حصلت فيها بإذن الله وكل سنة وانتم طيبين".