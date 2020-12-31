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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

«الدستور» ترفع استغاثة أهالي 3 قرى بشبين الكوم لمجلس الوزراء

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:25 م
الدستور
الدستور
رشا نصر
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وردت إلى قسم أبواب الخير بالجريدة استغاثة من أهالى قرى زوير وسلكا وميت الموز بشبين الكوم محافظة المنوفية وهذا نصها

(نستغيث بالسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرى ( زوير- وسلكا- وميت الموز) مركز شبين الكوم أن ينالوا رعاية معاليكم ورعايهة مجلس الوزراء وتكون أول الاهتمامات. لما يعانى أهلها رغم موقعهم الاستراتيجي وقربهم من شبين الكوم عاصمة المنوفية، حيث نعاني من:

١-وجود مستشفى بقرية زوير مؤهلة للعمل وترك وزارة الصحة المستشفى المؤهلة للعمل لتخدم القرى وضواحيها بدون أجهزه وأطقم طبية وممكن أن تُستغل لخدمة المحافظة أكمل في علاج بعض الأمراض المزمنة لقربها ايضا من مدينة شبين الكوم بحكم موقع حي زوير.

٢-سوء الخدمات البنكية بالقرى.

وعدم توافر فروع بالقرى ونقص وخدمات الـ Atm لأصحاب المعاشات.

٣-تطوير الطرق فيها لما يعانيه أهلها من عشوائية الطرق وتدنيها.

٤- تمهيد ضم قرية زوير لتكون حي من أحياء مدينة شبين الكوم لأنها الامتداد الطبيعي لمدينة المتكدسة ومثبت ذلك باللوكيشن والطرق المؤدية إليها وتغيير المسمى إلى حي زوير الجديد وممكن عمل طريق كوبري يمر من خلالها إلى القاهرة وعلاج تكدس المدينة.

٥-وجود مدرسة بزوير تجريبي تخدم أهالي المدينه كتوسعة وموقع الأرض موجود للعمل على ذلك.

6-نطالب بان تكون أولى القرى في خطه الدوله مع مبادرة سيادة الرئيس لتطوير القرى.

تأتي هذه الشكوى ضمن مبادرة "معاك خطوة بخطوة" التي أطلقتها "الدستور"، في إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء والاستماع إلى شكواهم ونقلها للجهات المعنية ومتابعة الشكوى بجميع خطواتها وصولا للحل، إيمانا من الجريدة بالرسالة الإعلامية التي تهدف إلى حل مشاكل المواطنين ومشاركتهم همومهم بالنشر والبحث عن الحل، عبر خدمة الواتس آب 01066778020 و01004333637.

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