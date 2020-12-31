«حياة كريمة» تسدد قيمة التصالح لـ5 حالات في البحر الأحمر

واصلت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، أعمال مبادرة "التصالح حياة" بمحافظة البحر الأحمر، حيث عملت على استقبال وفحص كل الأوراق والحالات المستحقة للدعم في دفع مبلغ جدية التصالح في البناء المُخالف على أراضي الدولة.وأكدت المؤسسة في بيان لها، أنه تم تنفيذ إجراءات المبادرة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي شهد إجراءات فحص أوراق الحالات المستحقة، والتي تتم بأيدي شباب مصريين من منسقي مؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، حيث تم تسديد جدية التصالح لـ5 حالات مستحقة، منهم 3 مواطنين بالغردقة، وكذلك حالتان بمدينة سفاجا.جدير بالذكر أن مبادرة "التصالح حياة" سبق وأطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" في سبتمبر الماضي لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.