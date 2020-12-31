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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«المصرية لحقوق الصم» تدين التنمر ببنت يسرا اللوزي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:15 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
رشا نصر
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أدانت المؤسسة المصرية لحقوق الصم ومترجمي لغة الإشارة، ما تعرضت له الفنانة يسرا اللوزي من تنمر أحد المتابعين والإساءة إليها ولابنتها من الصم وضعاف السمع عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وصرحت نادية عبدالله رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بأن ما حدث إساءة بالغة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصل عددهم لـ15 مليون مواطن مصري، منهم نحو 3 ملايين من ذوي الإعاقة السمعية، وللأسف تحدث حوادث التنمر يوميًا، ما دفع الدولة إلى إصدار تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2020 ينص على: «الشخص الذي يرتكب جريمة التنمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين».

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

وأشادت رئيس المؤسسة بالفنانة يسرا اللوزي وردها المحترم علي صاحب التعليق المسيئ، لافتة لانها تقوم منذ فترة كبيرة بدور هام في التوعية بالإعاقة وحقوق ذويها.

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