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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعلن توفير لقاح «سينوفارم» للمواطنين والمقيمين

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:20 م
لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية عن توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) "سينوفارم سي إن بي جي" الصيني في جميع المراكز الصحية في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن اللقاح متوفر لجميع المواطنين والمقيمين فوق 18 عاما خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى أنها سجلت اللقاح رسميا "في إطار جهودها المتواصلة لحماية صحة أفراد المجتمع، والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات لتمكين القطاع الصحي وتعزيز كفاءته بمواجهة (كوفيد- 19)".

وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة بالوزارة إنه بدأ توفير لقاح (كوفيد- 19) في المرافق الصحية بعد النتائج الإيجابية التي أكدت فعالية اللقاح بنسبة عالية، مشيرا إلى إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة خصوصا كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظًا على صحتهم.

ويتكون اللقاح المعتمد من جرعتين يتم إعطاء الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي، والثانية بعد 21 أو 28 يومًا من موعد الجرعة الأولى.

وتابع البيان: أظهرت النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، فعالية مناعة ضد أعراض الإصابة بفيروس المسبب لمرض(كوفيد- 19) وأظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

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