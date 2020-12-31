كوريا الشمالية تقيم احتفالات ليلة رأس السنة رغم قيود كورونا

أفادت وسائل إعلام رسمية تجمع حشود من المحتفلين في الساحة الرئيسية وسط بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية مساء الخميس لحضور حفل موسيقي، ومشاهدة عروض الألعاب النارية إيذانا بحلول السنة الميلادية الجديدة وسط قيود مفروضة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمشاركين في الاحتفالات وهم يضعون الكمامات، لكن كانوا يقفون قرب بعضهم البعض ويلوحون بالأضواء المتوهجة والبالونات في ساحة كيم إيل سونج.إلا أن كولن زويركو مراسل موقع (إن.كيه) الإخباري في سول عاصمة كوريا الجنوبية، والذي يهتم بشئون كوريا الشمالية، قال إن الاحتفال بدا أصغر حجما مقارنة بالسنوات الماضية.وكتب زويركو على تويتر "مؤكد أنه احتفال أصغر من ذلك الذي أقيم العام الماضي، بالنظر إلى انخفاض مستوى العرض التقديمي والجمهور الأصغر".وكانت كوريا الشمالية قد قالت إنها لم ترصد إصابات، مؤكدة بفيروس كورونا رغم إجرائها الفحوص للآلاف، وفرضت الحكومة إجراءات إغلاق شبه كاملة على الحدود وإجراءات صارمة أخرى لمنع تفشيالوباء.ويتشكك المسئولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في زعم كوريا الشمالية عدم رصدها أي حالات إصابة.