رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تقيم احتفالات ليلة رأس السنة رغم قيود كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:21 م
احتفالات ليلة رأس
احتفالات ليلة رأس السنة
وكالات
طباعة
أفادت وسائل إعلام رسمية تجمع حشود من المحتفلين في الساحة الرئيسية وسط بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية مساء الخميس لحضور حفل موسيقي، ومشاهدة عروض الألعاب النارية إيذانا بحلول السنة الميلادية الجديدة وسط قيود مفروضة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمشاركين في الاحتفالات وهم يضعون الكمامات، لكن كانوا يقفون قرب بعضهم البعض ويلوحون بالأضواء المتوهجة والبالونات في ساحة كيم إيل سونج.

إلا أن كولن زويركو مراسل موقع (إن.كيه) الإخباري في سول عاصمة كوريا الجنوبية، والذي يهتم بشئون كوريا الشمالية، قال إن الاحتفال بدا أصغر حجما مقارنة بالسنوات الماضية.

وكتب زويركو على تويتر "مؤكد أنه احتفال أصغر من ذلك الذي أقيم العام الماضي، بالنظر إلى انخفاض مستوى العرض التقديمي والجمهور الأصغر".

وكانت كوريا الشمالية قد قالت إنها لم ترصد إصابات، مؤكدة بفيروس كورونا رغم إجرائها الفحوص للآلاف، وفرضت الحكومة إجراءات إغلاق شبه كاملة على الحدود وإجراءات صارمة أخرى لمنع تفشي
الوباء.

ويتشكك المسئولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في زعم كوريا الشمالية عدم رصدها أي حالات إصابة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: استكمال المناهج الدراسية عبر منصاتنا «دون حذف»

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

مد مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

سر العنصرية.. البحث وراء الأسباب الخفية لـ«وهم امتلاك الحقيقة المُطلقة»؟

10 أدباء ونقاد يكشفون عن أهم قراءاتهم فى عام 2020

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائي مصري ينذر السفير الإسرائيلي