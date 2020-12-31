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مصر

ياسمين فؤاد: «التعافي الأخضر» إعادة لمسارات التنمية بفكر غير تقليدي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:31 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أريج الجيار
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استعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الصالون الثقافي «اتحضر للأخضر» خلال الحوار المحاور التي ارتكزت عليها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أحكمت الرقابة على مصادر التلوث المختلفة، كما تم تنفيذ أدلة إرشادية توضح كيفية التعامل مع أدوات وسيارات نقل القمامة وطرق تعقيمها، وتضمنت الأدلة أيضًا تعليمات حول ضرورة استخدام مهمات الوقاية أثناء التعامل مع المخلفات، كذلك تم إصدار أدلة إرشادية للفنادق والمولات والمواطنين حول طرق التخلص الآمن من المخلفات، كما تمكنت الوزارة من الانتهاء من أول محطة مركزية لمعالجة النفايات الطبية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمركز بسيون بالغربية بتكلفة 20 مليون جنيه وتم إهداؤها لوزارة الصحة.

وتابعت وزيرة البيئة حوارها موضحةً مفهوم «التعافي الأخضر» الذي ظهر مؤخرًا على الساحة عقب تعرض العالم لأزمة كورونا، ويعني العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الاهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الاستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل، فجائحة كورونا أثبتت للإنسان أن الطبيعة ليست في حاجة له بل الإنسان هو من يحتاج إليها.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال حوارها الخطوة الهامة التى اتخدتها الدولة خلال عام 2020 وهى موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التى شهدت جلسات تشاورية عديدة بين الوزارات المختلفة، وتهدف إلى دمج البعد البيئى فى كل القطاعات التنموية بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر، وقد عملت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمالية من أجل إصدار تلك المعايير التى ستشكل إطارًا حاكمًا فى إعداد خطة العام المالى 2021- 2022.

وأشارت إلى تغير لغة الحوار البيئى خلال العامين الماضيين، فكل الوزارات أصبحت تأخذ فى اعتبارها البعد البيئى، وأصبح هناك تناغم فيما بينهم، مستعرضةً خطوات اتخذتها عدد من الوزارات للاهتمام بالبيئة كمشروع إحلال المركبات الذى بدأته وزارتا النقل والصناعة وتم إيقاف الصرف نهائيًا على خليج السويس لعدد 2 شركة بترول من إجمالى 12 شركة تقدمت بخطط إصحاح بيئي والباقى تم إيقاف الصرف به بنسبة 40%، ودمج وزارة التربية والتعليم للمفاهيم البيئية فى المناهج الدراسية وإصدار وزارة المالية للسندات الخضراء.

وأعربت وزيرة البيئة عن أمنيتها خلال 2021 بأن يتم توقيع أول عقد مع شركات مصرية لتحويل المخلفات لطاقة، وأن يشهد العام الجديد شراكات لوزارة البيئة مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل للمحميات، وكذلك دخولهم لمجال المخلفات، كما تتطلع وزارة البيئة إلى خفض معدلات التلوث بشكل أكبر وتحقيق نتائج متميزة، كما تمنت وزيرة البيئة أن يكون كل مواطن يهتم بالبيئة، وأن يكون القانون الذى يحكمه ليس قانونًا أصدرته الدولة بل نابع من داخله وهو ما يحركه لأداء السلوكيات الإيجابية لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتمت وزيرة البيئة حوارها بتقديم الشكر للعاملين فى القطاع البيئى ووزارة البيئة على وجه الخصوص لجهودهم للنهوض بالوضع البيئى خاصة خلال جائحة كورونا وتعرضهم لأخطار عديدة بصدد تأدية واجباتهم، فهم حراس للبيئة ودرع واقية لها.

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