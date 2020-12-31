نتائج تحقيق لجنة التقصي في أزمة تفشي كورونا بمنتخب الشباب

أصدرت لجنة تقصى الحقائق توصيات في أزمة منتخب الشباب في دورة شمال إفريقيا فى تونس.





جاءت التوصيات على النحو التالي:

مسئولية المدير الفني عن اختيار القائمة كاملة





مسئولية المدير الفني التربوى





تخطى المدير الفني صلاحيات اللجنة الخماسية واتصاله بمسئولين فى الدولة لتمرير السفر مبكرا





مسئولية المدير الإدارى فى إجراء مسحات وانتظار السلفة المالية





مسئولية طبيب الفريق فى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية





وقال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة إن لجنة تقصى الحقائق تطرقت إلى الجوانب الطبية والقصور الإداري لأزمة انسحاب منتخب الشباب في دورة تونس.