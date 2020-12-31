شحنة لقاح «مودرنا» تصل إسرائيل الأسبوع المقبل

ذكرت قناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس، أن شحنة مؤلفة من مليون جرعة من لقاح مودرنا الأمريكي، والتي كان من المقرر أصلا أن تصل إسرائيل في مارس المقبل، سيتم تسليمها الأسبوع القادم، دون أن توضح القناة مصدر المعلومات.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مسئولي صحة قالوا في وقت سابق إن من المتوقع حدوث نقص في جرعات لقاح فايزر اعتبارا من يوم 10 يناير المقبل، حيث تقوم إسرائيل بتجنيب جرعة ثانية لكل شخص حصل على الجرعة الأولى.ووفقا لبيانات بلومبرج، حصل حوالي 800 ألف شخص على الجرعة الأولى في إسرائيل، ما يجعلها الدولة صاحبة الأعلى رقما للحاصلين على لقاح بالنسبة لكل 100 شخص في العالم.