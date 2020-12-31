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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 وفاة و3507 إصابات بفيروس كورونا في لبنان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:21 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلن لبنان، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 حالة وفاة بالإضافة إلى 3507 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1455 حالة وفاة و181503 إصابات بالفيروس التاجي.

وأشارت أيضا إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 127959 حالة، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال ال24 ساعة الماضية 23848 فحصا.

وكان لبنان أعلن، في 25 ديسمبر الجاري، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس (كورونا) لأحد الوافدين من (لندن).

وكانت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بفيروس (كورونا) قررت استمرار إغلاق بعض القطاعات السياحية والترفيهية وفتح أخرى بشكل جزئي، واستمرار حظر التجول ابتداء من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

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