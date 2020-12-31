إحالة أوراق 4 متهمين بقتل شخص بالدقهلية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد عبدالرشيد السمادوني، محمد الشرنوبي، حكمها بإحالة أوراق 4 بينهم شقيقان للمفتي لأخذ الرأي الشرعي بالإعدام.وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير القادم من النظر الدعوى والنطق بالحكم، لقيامهم بقتل شخص وإصابة نجله وشقيقه بهدف سرقة موتوسيكل بالطريق العام.وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال القضية 21520 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها "رائف. ع. ب. – 30 عام- محبوس "تاجر ملابس، ومقيم بقرية الريدانية مركز المنصورة، وشقيقه "صلاح" 40 عاما تاجر ملابس ومقيم بذات القرية، ومحمد. ص. م.ا"، 30 عاما، عامل عادي، ومقيم قريه ميت النحال مركز دكرنس، و"وليد ح. ب. ح "، محبوس"، 36 عاما، بائع متجول ومقيم بمدينة المنصورة، بعد أن قتلوا المجني عليه رمزي شعبان السيد حسن، عمدا من غير سبق إصرار او ترصد واطلقوا صوبه عيارا ناريا بواسطة سلاح ناري "فرد خرطوش" متعمدين قتل روحه فضلا عن الشروع في قتل شقيقه "حسن شعبان السيد، بإطلاق عيار خرطوش وإصابته من أجل سرقة موتوسيكل خلال سيرهم في الطريق العام.وأدلى شقيق المتوفي والمصاب بالحادث بشهادته أمام هيئة المحكمة والتي أكد أنه أثناء سيره بالطريق العام ليلا رفقة شقيقه ونجله الطفل، مستقلين موتوسيكل اعترضهم المتهمون بالقوة بغرض التأهب لسرقتهم وأشهروا في وجوههم سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، وسلاحا أبيض سنجة، وخنجرا وأطلق المتهم الأول عيارين ناريين صوبهما واستقر أحدهما به فأحدثت إصابته وأصابت الأخرى شقيقه والتي أودت بحياته.فيما أثبت تقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليه رمزي شعبان السيد، نارية رشيه حيوية بمؤخرة يسار الجزع وأدت إلى تهتك بالرئتين والكلية اليسرى والأحشاء البطنية، نتيجة مقذوفات الرش.