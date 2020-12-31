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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

انتهاك إسرائيلى بحرًا وجوًا لسيادة لبنان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:52 م
جريدة الدستور
وكالات
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انتهك زورقًا حربيًا تابعًا لسلاح البحر الإسرائيلي سيادة المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة 166 مترًا، حيث أقدم عناصره على توجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم بأنه تزامنًا، سُجّلت 4 انتهاكات جوية من قِبل طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية، وعلى الأثر شرعت قيادة الجيش بمتابعة موضوع الانتهاكات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".

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