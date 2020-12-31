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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيادة قياسية في إصابات كورونا بالبرتغال

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:26 م
كورونا بالبرتغال
كورونا بالبرتغال
وكالات
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سجلت البرتغال زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، حيث رصدت 7627 حالة اليوم الخميس، في حين تستعد البلاد لعشية عام جديد هادئة بعد فرض حظر التجول في الحادية عشرة مساء ومنع السفر بين المدن.

وسجلت البرتغال 413678 إصابة، و6906 وفيات بالفيروس حتى الآن.

وخففت قيود مكافحة الجائحة في فترة عيد الميلاد، لكنها فرضتها مجددا عشية العام الجديد، حيث فرضت حظرا على السفر الداخلي والتجمعات العامة وحظرا للتجول في الحادية عشرة مساء اليوم، وحظرا
للتجول في الواحدة مساء بين الأول والثالث من يناير.

وزادت الحالات على نحو مفاجئ إلى 6049، أمس الأربعاء، من 3336 يوم الثلاثاء، لكن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، قال إنه من السابق لأوانه القول إن هذا كان نتيجة تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد.

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