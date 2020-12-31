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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش خطة تحويل سيارات البنزين للعمل بالغاز الطبيعي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:16 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة خطة شركة غاز تك الخاصة بإنشاء مجموعة من محطات الغاز الجديدة في إطار خطة الدولة لتحويل سيارات البنزين للعمل بالغاز الطبيعي، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

حيث استعرض المحافظ مع المدير الإقليمي للشركة المهندس سامح شومان التصميمات الخاصة بالمحطات الجديدة الجاري العمل بها من قبل الشركة بالمحافظة. 

وشدد المحافظ خلال اللقاء على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية طبقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت إقامة محطات غاز على أعلى مستوى للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الأعمال.

جدير بالذكر أن الشركة تقوم بأعمال إنشاء محطتين جديدتين حاليًا، واحدة بشارع نهضة بورسعيد بحي الضواحي، وواحدة بشارع ١٠٠ بحي المناخ، بالتعاون مع محافظة بورسعيد في إطار المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها في كل المجالات ببورسعيد.

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