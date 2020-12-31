خبير اقتصادي: هذه أهم محفزات الاستثمار والتشريعات خلال 2020

-القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

- قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

- قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن عام 2020 شهد تحسين بيئة الأعمال عن طريق المحفزات السياسية والاستثمارات العامة الحكومية، وبصفة عامة فهي تتركز في المشروعات المركزية وأنشطة البترول والغاز والأنشــــطة العقارية يليها الصــــناعة التحويلية.وأضاف " السيد" فى تصريحات لـ"الدستور" أن إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية) بلغ 473.8 مليار جنيه عام 2019/2020، بعد أن كانت قد وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بـ 300.8 مليار جنيه عام 2016/2017. وشملت قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والنقل، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية. كما تم توجيه نحو 18 مليار جنيه إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بهذا القطاع.وأشار إلى أن شكّل الاستثمارات العامة في خطة 2020/2120 نحو 47.7 مليار جنيه، بنسبة 93.7٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبمعدل نمو 28% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغــت حجم الاســــــــتثمــارات الأجنبيــة المبــاشـــــــرة نحو 2.8 مليــار دولار خلال العــام المــالي 2018/2019 مقابل 7.7 مليار دولار في العام السابق، مشيرًا إلى أن ايمانًا من الدولة بأهمية الاستثمار ودوره في دعم النمو والتنمية فقد حرصت على تشجيعه بكافة السبل، وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة، ومن أهم التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال عام 2020 منها:التى يستهدف القانون معالجة السلبيات التى يعانى منها هذا القطاع على أرض الواقع حتى في ظل وجود القانون رقم 141 لسنة 2014، وتشجيعًا لهذه المشروعات وضع مشروع القانون عددًا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، التى من شأنها تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد القومي الرسمي.- القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام شركات قطاع الأعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 حيث استهدفت التعديلات تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة، ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلًا عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.حيث يعد هذا القانون خطوة جوهرية هامة نحو التحول الرقمي والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة، وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وتوحيد الإجراءات الضريبية من خلال منح رقم ضريبي واحد للممول بما يساعد على تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين مناخ المستثمرين.-القانون رقم 188 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018تضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة تنظيم قواعد وإجراءات وضع الثمن الأساسى أو القيمة التقديرية للعقارات محل التعامل – بحسب الأحوال – واستحداث آليات أكثر مرونة بحيث أجاز للجهة المُختصة اللجوء لـ3 مُقيمين مُقيدين بالبنك المركزى المصرى، وأن يقتصر تقييم الأصول المملوكة للدولة على العقارات فقط. وتهدف أيضا التعديلات أيضا إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجُمركية، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.يهدف القانون إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧. بحيث يتم إضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للعمل على تنشيط حركة الاستثمار بها بحيث يتم منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حاليًا.