سول تكمل صفقة مع «مودرنا» لشراء لقاح كورونا لـ20 مليون شخص

أكملت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، صفقة مع شركة "مودرنا" الأمريكية للأدوية لشراء جرعات لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تكفي لـ20 مليون شخص.وبهذا، تكون الحكومة الكورية الجنوبية قد أمنت رسميًّا جرعات لقاح ضد كوفيد-19 تكفي لما مجموعه 56 مليون شخص، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من اليوم خلال إحاطة إعلامية أن الحكومة وقعت صفقة مع شركة مودرنا لشراء لقاحاتها ضد كوفيد-19.وبموجب الصفقة، ستزود شركة مودرنا كوريا الجنوبية بجرعات لقاح تكفي لعشرين مليون شخص، بدءا من الربع الثاني من العام المقبل.وسبق أن أوضح المكتب الرئاسي أن الرئيس "مون جيه-إن" والرئيس التنفيذي لشركة مودرنا "ستيفان بانسل" وافقا يوم 28 ديسمبر الجاري خلال مكالمتهما الهاتفية على أن شركة مودرنا ستزود كوريا الجنوبية بجرعات لقاح تكفي لـ20 مليون شخص (أي 40 مليون جرعة).وجاء استكمال هذه الصفقة بعد المراجعات القانونية والمفاوضات بين كوريا الجنوبية ومودرنا بشأن الصفقة.يشار إلى أن تأمين جرعات لقاح تكفي لـ56 مليون شخص سيؤدي إلى تشكيل مناعة جماعية في البلاد، حيث إن هذا العدد يتجاوز عدد سكان البلاد.وقبل استكمال الصفقة مع مودرنا، كانت الحكومة قد أكملت صفقات مع شركة "أسترازينيكا" لشراء جرعات لقاح تكفي لـ10 ملايين شخص، ومع شركة "فايزر" لشراء جرعات لقاح تكفي لـ10 ملايين شخص، ومع شركة "يانسن" لشراء جرعات لقاح تكفي لـ6 ملايين شخص، كما أنها أمنت جرعات لقاح تكفي لـ10 ملايين شخص من مرفق "كوفاكس" الدولي الذي يهدف إلى ضمان وصول عالمي عادل للقاحات المضادة لمرض فيروس كوفيد-19.وسيبدأ توريد اللقاحات المشتراة مسبقًا إلى كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام المقبل من شركة "أسترازينيكا"، وفي الربع الثاني من شركتي "مودرنا" و"يانسن"، وفي الربع الثالث من شركة "فايزر".وقالت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون-كيونغ": "تبذل الحكومة قصارى جهدها لتحضير حملة التطعيم الآمن ضد كوفيد-19، وستعلن عن خطة التطعيم، التي يتم وضعها حاليًّا، في شهر يناير من العام المقبل".