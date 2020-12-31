وحيد حامد يتعرض لوعكة صحية

تعرض الكاتب الكبير وحيد حامد لوعكة صحية اليوم، وتم نقله لأحد المستشفيات في منطقة المهندسين، وفقا لمصادر خاصة لـ«الدستور».

ويعاني حامد من مشاكل صحية في الرئة، وقام بتركيب دعامات للقلب.وكانت آخر أعمال وحيد حامد مسلسل "الجماعة 2"، من إخراج شريف البنداري، ومن بطولة عبد العزيز مخيون في دور القيادي حسن الهضيبي، وصابرين في دور زينب الغزالي، ومحمد فهيم في دور سيد قطب، ونضال الشافعي في دور الشيخ الباقوري، وياسر المصري في دور الزعيم جمال عبد الناصر. الجدير ذكره أن السيناريست الكبير وحيد حامد، قد تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي.