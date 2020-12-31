بريطانيا تؤجل قرارها بشأن محطة ويلفا النووية

قالت حكومة المملكة المتحدة، في بيان، على موقعها على الإنترنت، إن إدارة التخطيط في المملكة منحت تمديدًا لاستئناف العمل في محطة ويلفا للطاقة النووية المقترحة في ويلز حتى 30 أبريل 2021، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.وطلب دنكان هاثورن، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون للطاقة النووية، التمديد في خطاب بتاريخ 18 ديسمبر لوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، وأشار هاثورن إلى محادثات "إيجابية ومشجعة" مع أطراف متعددة حول كيفية الاستمرار في المشروع بدون شركة هيتاشي، التي انسحبت من المحطة.وقال هاثورن إن التمديد سيسمح لهورايزون بإنهاء تلك المحادثات.