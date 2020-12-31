سر العنصرية.. البحث وراء الأسباب الخفية لـ«وهم امتلاك الحقيقة المُطلقة»؟

هل نُولد عنصريين؟.. كتاب يكشف أصول التحيزات عند البشر

سيكولوجيا التعصب

التصدى للتحيز

مجتمعات عليلة

اجتثاث التحيز

التحرر من الأفكار الموروثة

البرمجة الثقافية تتحكم بالإنسان

تلقائية الإبداع

تلقائية الرتابة فى الحياة الزوجية

ثلاثة نظم للتفكير

أقنعةٌ أيديولوجية وصورٌ نمطية أسهمت على مدار التاريخ فى ترسيخ العداوات والنزاعات بين الشعوب على المستوى الجمعى، فيما ظلّت إشكالية الأنا والآخر بكل ما تحمله من تحيزات حاضرة أيضًا على المستوى الفردى، ومُنتجة لأجيال جديدة مُتطبعة بأنساق ثقافية متوارثة يؤمن معتنقوها بأفضليتهم فى مقابلة دونية الآخر.الفصل غير ممكن بين الأحداث التاريخية وكذلك المعيشية اليومية والأسباب الثقافية فى جوهرها، التى دعّمت من أفكار العنف ضد الآخر، والخوف مما هو مُختلف، لا سيّما أن تلك التحيزات يُعاد إنتاجها وتكريسها جيلًا بعد الآخر، دون وجود وعى نقدى فاحص يُمكنه مراجعة ذلك الإرث الثقيل من التحيز والتعصب.على المستويين الفردى والجمعى، تبرز الحاجة إلى التسامح وتقبل الآخر كركيزة رئيسية نحو التعايش والتعدد الثقافى الفعال، بيد أن ثنائية الأنا والآخر تطل برأسها دومًا فى كل عصر وفى أى ثقافة حتى تلك الثقافات التى تحظى بدرجة كبيرة من التقدم العلمى والثقافى. تلك الإشكالية التى تخفى فى طياتها تحيزات دفينة ورغبة ممضة فى التصنيف لا تنقطع كانت محل بحث لدى العديد من العلماء فى مختلف التخصصات على مدار قرون. فى كتاب «هل نولد عنصريين؟» يقدم مجموعة من العلماء فى علم الأعصاب وعلم النفس الإيجابى إضاءات جديدة، فى محاولة للتوصل لأصل وماهية التحيزات البشرية والتوجهات العنصرية، استنادًا إلى مجموعة من الدراسات أجرى معظمها فى المجتمع الأمريكى الذى يشهد، رغم تقدمه العلمى والثقافى، أزمة فى تفشى العنصرية وتغلغلها فى مختلف القطاعات.الكتاب الذى حرّره كل من جيسون مارش، رودولفو مندوزا دينتون، جيرمى آدم سميث، وترجمته جهاد الشبينى فى طبعة عربية صادرة حديثًا عن «منشورات تكوين»، يتجاوز فى تحليله للبحوث الاقتصار على نطاق مكانى بعينه، ليمنح إجابات ونتائج تهم البشرية فى كل زمان ومكان، لا تخص فقط السؤال المطروح فى العنوان وإنما تتجاوزه لتبيان سبل التخلص من النزعات التحيزية الواعية حينًا وغير الواعية فى أحيان كثيرة. يبدأ الكتاب بتقديم للناقد البحرينى نادر كاظم، صاحب كتاب «تمثيلات الآخر.. صورة السود فى المتخيل العربى»، يسلط من خلاله الضوء على تعدد الجهود الأنثروبولوجية، على مدار القرنين الماضيين، لمعرفة الحدود الفاصلة بين الطبيعة والثقافة، أى الحدود ما بين الطبيعة البشرية والبيولوجية وما أفرزته الثقافة من أثر على السلوك الإنسانى. ونظرًا لأن هناك العديد من التعقيدات حاوطت تلك الجهود لدى الأنثروبولوجيين الأوائل لا سيما مع اكتشافهم أنه حتى الجماعات البدائية كانت تمتلك ثقافة لا تختلف عن ثقافة المجتمعات المتحضرة إلا فى درجة التعقيد، ومع صعوبة الوصول لأصل المنظورات الفكرية كالعنصرية، من خلال السجلات الأحفورية للجماجم البشرية، توجب على العلم أن يتوجه إلى منطقة أخرى وهى البيولوجيا الوراثية والجينات والعمليات الذهنية والوجدانية التلقائية، ومن ثم أصبحت الأسئلة: هل نحن عنصريون على نحو تلقائى؟ هل أدمغتنا كبشر مصممة بحيث نكون عنصريين تلقائيين؟ وهل يمكننا عمل شىء تجاه هذه العنصرية التلقائية؟يضم كتاب «هل نولد عنصريين؟» مجموعة من المقالات تبحث فى السيكولوجيا الكامنة وراء التعصب، وإن كانت الإجابة المباشرة عن السؤال الذى يطرحه العنوان هى «نعم»، فإن الكتاب يحاجج حول أن الأدمغة البشرية مرنة وقابلة للتغيير، فالبنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تسهم فى إعادة إنتاج التحيزات والنظرات العنصرية بين البشر.يشير الكتاب إلى أنه رغم أن علم الأعصاب قد خلص إلى أن التحيزات العنصرية متجذرة فى مناطق دماغية كانت قد نشأت فى وقت مبكر من مراحل تطور الإنسان، وما زالت تتحكم فى غرائزنا إلى اليوم، فإن قشرة الدماغ تعمل على تنظيم دوافعنا التلقائية وتساعدنا على تحقيق أهدافنا. وانطلاقًا من أحد البحوث الجديدة التى تم إجراؤها فإن الأدمغة كثيرًا ما تصدر عنها أفعال تلقائية تنم عن العنصرية. ورغم ذلك، أشار بحث جديد إلى أن تلك التحيزات من الممكن السيطرة عليها، فهى ليست حتمية وإنما تتشكل من المعتقدات الثقافية والظروف الاجتماعية، وأنه من الممكن القيام بجهود اجتماعية تتحدى الأفكار النمطية والأنساق الثقافية المضمرة المرتكزة على التحيز ضد المختلفين عنا، سواء فى الشكل أو الأفكار والمعتقدات.يوضح أستاذ علم النفس ديفيد آموديو فى مقاله المسألة بقوله إن «فهم الكيفية التى يتعامل بها المخ على ردود الأفعال الأولية تجاه العرق يتطلب وضع تاريخ تطوره فى الاعتبار، لقد كانت الآليات الأساسية المتحكمة فى ردود الأفعال الأولية والأحكام السريعة موجودة فى أدمغة أجدادنا القدماء، ولا يزال التكوين نفسه فى أدمغتنا إلى اليوم، إلا أنه مع كل خطوة من خطوات تطورنا كانت الشبكات الاجتماعية تنمو وسط تعقيدات، وحاليًا يعيش البشر فى مجتمعات ضخمة متعددة الثقافات، والتكافل السلمى هو مفتاح استمرارنا فى الحياة».ينوّه الباحثون بضرورة التصدى للدور الذى تلعبه الثقافة فى تشكيل التحيزات، عبر المواجهة النقدية لما تقوم به مؤسسات الثقافة وأفرادها من إعادة إنتاج رسائل التحيز بدون وعى، وخلق أماكن عمل تتسم بالتنوع وتغيير الطرق التى تُستقبل بها الأشخاص المنتمين إلى جماعات عرقية أخرى، وتلك المواجهة الراغبة فى اقتلاع التحيزات ليست يسيرة، لكنها مع ذلك يُمكن أن تكون فعالة بمرور الوقت.وتتعزز أهمية إجراء بحوث عن التحيز، للكشف عن جذور المساواة والطرق الجديدة التى يمكن للمخ من خلالها أن يتغلب على الانحيازات والمخاوف الأولية، فرغم الميول المتأصلة لإضمار تحيزات عرقية، ثمة مهارات غريزية من شأنها المساعدة فى التغلب على هذه التحيزات المتأصلة بعمق فى نفوس الأفراد وفى المجتمعات ككل. يُقدِّم المساهمون فى القسم الثانى من الكتاب برامج وممارسات يمكن من خلالها التغلب على العنصرية غير المحسوبة أو الواعية متطرقين لبحث إمكانات تطوير علاقات أصح بين الأعراق فى المجتمع، انطلاقًا من التأكيد على صعوبة التغلب الفردى على ذلك اللا وعى المتأصل، مما يشير إلى ضرورة إحداث تغييرات مُنظّمة فى طرق التغيير المؤسسى، مثل تطوير المناهج التعليمية وإدارة الموظفين وتدريب أفراد الشرطة.ينطلق بعض البحوث المُتضمنة فى الكتاب لتقصى تأثير التحيزات والنظرات العنصرية على الصحة النفسية والجسدية لكل من الطرفين: المُتعصِب والمُتعرض للعنصرية. وفى هذا الصدد يلفت أستاذ علم الأعصاب بجامعة ستانفورد روبرت سابولسكى إلى أن «الفقر والحالة الصحية السيئة للفقراء مُتعلقان بأمور أبعد كثيرًا من عدم امتلاك ما يكفى من النقود، كعوامل الضغط التى يتسبب فيها مجتمع يتسامح مع ترك العديد من أفراده بعيدًا خلف الركب، فالظروف الاجتماعية والاقتصادية والتمييز العرقى تصب فى العوامل ذاتها المسببة للضغوطات النفسية وتحديدًا فقدان السيطرة والافتقار إلى وسائل التكيف».وتضيف الدراسة: إضمار العنصرية فى مجتمع متعدد الثقافات يتسبب فى ضغط يومى؛ الضغط الذى يمكن أن يؤدى إلى مشكلات مزمنة مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم وسكرى النوع الثانى، وعلى الرغم من أن التفاعلات بين الأعراق المختلفة ليست أمرًا ضاغطًا فى طبيعته، فإن الأشخاص الأقل تحيزًا يظهرون استجابات فسيولوجية مختلفة اختلافًا ملحوظًا عند التعامل مع أعراق أخرى.ونظرًا لأن الأفكار المُتعصبة تتم تغذيتها منذ الطفولة، بما يجعلها تُشكل نسقًا ثقافيًا راسخًا يصعب الفكاك منه، فالحديث عن الكيفية التى ينبغى بها تقديم قضايا العِرق والاختلافات بين البشر للأطفال تكتسب أهمية كبرى فى هذا الصدد، ومن ثم ناقش الكتاب السُبل التى ينبغى من خلالها تشكيل إدراك الأطفال لتلك القضايا.تُشير الدراسة إلى أن تجاهل الحديث عن الاختلافات العِرقية مع الأطفال ليس حلًا، ففى وقت مبكر جدًا من ميلاد الإنسان ومنذ أشهره الأولى يدرك الآخر المختلف عنه، لكن التحدث مع الأطفال والإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بالعرق من شأنه أن يساعدهم فى فهم القضايا العرقية، وأن يكونوا أكثر تسامحًا، كما أن مراجعة طرق تأثير العرق والإثنية فى المدارس والفصول الدراسية ضرورة لمواجهة الأفكار التحيزية الواعية وغير الواعية.ويفيد الكتاب بأن «عمى الألوان»، أى الإيهام بعدم وجود اختلافات، لا يمكنه تجنب ظهور العنصرية، إذ وجدت موجة بحوث جديدة أن واحدة من أولى الطرق التى يستجيب بها الأشخاص تجاه الآخرين وأكثرها تلقائية هى تصنيف الأفراد وفقًا للعرق، حتى وإن كانوا يتمنون خلاف ذلك، فتحقيق عمى الألوان الحقيقى أمر مستحيل عمليًا، كما أن تبنى مفهوم عمى الألوان لا يتصدى للتحيز بل يزيد من حدة الانقسامات المعرفية.وتشير البحوث إلى أن منظور التعددية الثقافية الذى يشجع على الاعتراف والاحتفاء بالاختلافات يمكن أن يحل محل منظور عمى الألوان، وقد يسهم فى تخفيف التوترات العنصرية، فالتسامح ينتج عن رؤية القواسم المشتركة، ولكن إدراك التشابهات بين البشر لن يحدث ما لم يتم إدراك الاختلافات والتمايزات وتقبلها والتسامح معها.«الإنسان كائن تلقائى».. تراكم الأفكار المتوارثة أكبر تحدٍ يواجه البشريةانطلاقًا من العديد من الجهود الأنثربولوجية والتاريخية والعلمية، يسعى المفكر السعودى إبراهيم البليهى فى كتابه «الإنسان كائن تلقائى.. نظرية جذرية تؤسس لرؤية شاملة عن الإنسان والإنسانية»، الصادر حديثًا عن «دار الروافد الثقافية» و«ابن النديم للنشر والتوزيع»، لإثبات طبيعة الإنسان التلقائية وميله إلى التقليد والاتباع وليس الإبداع، واحتكامه إلى جملة من الأنساق الثقافية المتوارثة التى لم ولن يتقدم سوى بالحيد عنها عبر تفعيل منظومة التفكير النقدى.ينطلق البليهى فى كتابه وعبر عدد من المقالات المتتالية فى محاولة إثبات فكرة التلقائية فى الطبيعة، وكذلك الثقافة البشرية، فيشير إلى أن هذه التلقائية الإنسانية تتجلى عبر عدد من الظواهر، منها استمرار تطبُع كل جيل بطبائع الجيل السابق له بصورة حتمية تلقائية جعلت الرفض القاطع لأى فكر مغاير هو الاستجابة دائمة الحدوث، فالإنسان يستميت فى الدفاع عن النسق الثقافى الذى ينتمى إليه، لأنه محكوم بالتطبع وليس حاكمًا له. ونظرًا لأن الإنسان محكوم بنسقه الثقافى ومدافع عنه ولا يبغى عنه تبديلًا، يسهم ذلك فى تكريس الدوغمائيات والأوهام الزائفة والشعور بالأفضلية، سواء كانت عرقية أو دينية أو ثقافية، ولا يتحقق التحرر من هذه الأنساق سوى بتفكير نقدى يعمل على كسر البداهات التلقائية ويعيد النظر فى صحتها بحيادية، ومن ثم يمكنه استبقاء ما يتوافق مع المنطق واستبعاد الأوهام التى لا تستند إلى أى أدلة علمية ومنطقية. تتحكم الأنساق الثقافية المتوارثة فى البشرية بشكل يصعب الفكاك منه، رغم أن المنتمين إليها يتطبعون تلقائيًا بها بمجرد النشأة والمعايشة، ومع ذلك فإنها نادرًا ما تصحح نفسها أو تتقبل النقد إلا إذا تعرّضت لهزات عنيفة، فيما يظل أكثرية الناس محكومين بأنماط التفكير التلقائى. يشدد البليهى على أنه «مهما تقدمت العلوم وعظمت الاختراعات وازدهرت الحضارة المادية، فإن رؤية عموم الناس عن العالم تبقى عند كل الأمم محكومة بما قبل نشأة العلوم؛ لأن المعارف المتحقق منها عمليًا مضادة للتلقائية البشرية، وبسبب هذه الطبيعة التلقائية فقد ظل الجهل المُركب يتحكم بالبشر بشكل تلقائى، لأن الدماغ يتبرمج تلقائيًا بالأسبق إليه، فيصير هو مرجعه الدائم والتلقائى للحكم على الأفكار والآراء والمواقف والتصورات».وجراء ذلك، تأتى أهمية معرفة تلك التلقائية فى الإدراك العقلى التى تتوارث بها الأمم عقليتها الجمعية، كى يتمكن الفرد من معرفة طبيعته كما هى ومن ثم يكون قادرًا على التحرر من قيود التكوّن التلقائى، ويكافح بوعى لإعادة بناء ذاته بمعارف مُمحصة ومهارات وأفكار خلاقة.ينوّه البليهى بأن التحرر من الأنساق المتوارثة ليس مرتبطًا بمقدار ما يُحصله المرء من معارف ومهارات فى مجالات تخصصية، فالبنية الذهنية الأساسية الُمتكوّنة فى الطفولة والمُترسِّخة عبر سنوات العمر لا يطالها أى تغيير جراء التعلُم؛ لأن كل عقل يتكون من عدد هائل من الأنماط، وكل نمط ذهنى يكون مستقلًا ومنفصلًا عن أنماطه الذهنية الأخرى. ويوضح: البداهات التى تتوارثها الأمم بشكل تلقائى حتمى وتتطبع بها أجيالها بواسطة قابلية التعود هى الأشد تحكُمًا فى حياته سلبًا، فتلك البداهات ليست قائمة على التحقق العلمى، بل على التراكم التلقائى، وتبقى الأنساق الثقافية المتوارثة تلقائيًا عميقة عمقًا شديدًا يمنحها صمودًا مطلقًا ودائمًا أمام كل الزلازل ويحميها من كل التأثيرات حتى لو كانت بدون سلطة تنشرها، فكل أمة تعيش على أنساقها الثقافية المتوارثة بيقين امتلاك الحقيقة المطلقة، هو ما يجعلها تعيش جملة من الأوهام حول الكمال التراثى، ومن هنا تتوالد الإشكالات البشرية نتاج توهم المعرفة واليقين.وعلى المستوى الفردى، يمنح هذا اليقين الفرد الشعور بالاستقرار والأمان، فانكسار الوعى الزائف بتلقائية النشأة يجعل الفرد فى مواجهة فراغ نفسى مرعب، كما حدث مع العديد من قادة الفكر، لن يمكن التخلص منه سوى باكتساب تلقائية جديدة ووعى جديد. يقول البليهى: إن المعضلة البشرية الكبرى ناشئة عن أن حضارتها المادية المدهشة وقدراتها الوسائلية والتمكينية الهائلة قد تكوّنت بواسطة إبداعات قلة من الأفراد المغايرين فى تفكيرهم لكل الأنساق الثقافية، فبات المجموع البشرى الهائل يملُك من القوة والوسائل وقدرات التمكين ما يتطلب حكمةً لا تتوافر إلا لدى حكماء متفوقين، أما القوة الهائلة فتُدار بواسطة أشخاص عاديين غارقين فى الأنساق الثقافية المتضادة المتنافرة، ولكن الأمل بأن اكتشاف طبيعة الدماغ ومعرفة آلياته سوف تتيح للإنسانية اكتساب حكمة تتلاءم مع إمكاناته وقدراته المهولة.جانب آخر من التلقائية يُبيّنه البليهى فى كتابه، وهو الخاص بآليات عمل دماغ الإنسان وجسمه، ويشير فى هذا الصدد إلى أن الأجزاء الأقدم من الدماغ تعمل بشكل تلقائى، فهى تستجيب فورًا، بينما المراكز العليا تبقى تابعة لفاعليات الأجزاء الأقدم، وتكون مهمتها تبرير ما يتم فعله إلا إذا تدرب الفرد على التفكير النقدى.أيضًا، فإن مزاج الفرد ومشاعره ذات تأثير قوى على تدفق طاقته أو جفافها، أما محتوى العقل والوجدان فهو نتاج التبرمج التلقائى فى الطفولة الذى يتضخم ويتعزز بمختلف أنواع التعزيزات، بالتالى فالإنسان محكوم بالاستجابات التلقائية، ولكنه يتوهم أنه الفاعل المطلق فى تفكيره وسلوكه ومواقفه، فإذا فكر الفرد فيما يتبناه من لغة ولهجة وقيم وولاءات وأنساق ثقافية وسلوكيات، سيجد أنه يتحرك تلقائيًا بمؤثرات ليست من صنعه أو اختياره.يرى البليهى، استنادًا إلى العديد من إفصاحات المُبدعين فى حواراتهم وسيّرهم، أن من أحد الجوانب التى تثبت تلقائية الإنسان هو أنه يتعلم حين يندفع إلى المعرفة بشغف، لا عبر قسر ذاته على التعلم، كما أن المُبدع تُحركه دوافع داخلية لا مناص منها نحو إنتاج إبداعه، وذلك الاندفاع التلقائى للمعرفة ثم التعبير هو ما قاد إلى تقدُّم العلوم والفنون وازدهار الحضارة. ويوضح: الإبداع لا يتأتى إلا نتاجًا لرغبة جارفة أو إثارة موقظة، فالإلزام والاضطرار يتمخضان عن الخواء، والإبداع لا يكون إلا نتاج توقد وفوران تلقائى استثنائى، فالمبدع ليس مبدعًا فى كل وقت، ولكنه فى حالته الإبداعية يكون منفصلًا عن التفكير السائد، إنه يكون متوقدًا وغارقًا فى الحالة الإبداعية.إن نظرية التلقائية تكشف بأن تلقائية الإنسان ليست فقط فى تطبعه التلقائى فى طفولته، ولا فى تلقائية استمرار انتظامه واغتباطه بهذا التطبع، ولا فى جموده وعطالته، ولا فى توارث الأمم لثقافات أسلافها بشكل حتمى تلقائى، وإنما هو تلقائى أيضًا فى أى يقظة فردية استثنائية تومض بإشراق تلقائى مضاد لتلقائية الوعى السائد الزائف.ويلفت البليهى إلى أن ثمة فارقًا بين الحرية والتلقائية، فالحرية قيمة مكتسبة، مثل كل القيم الرفيعة التى لا تتحقق إلا بالوعى والسعى والكفاح، أما التلقائية فهى طبيعة بشرية ملازمة للإنسان منذ وجوده، ومع ذلك «فإن توفر الحرية للناس لا يجعلهم ينعتقون من التصورات المعيقة التى تبرمجوا بها فى طفولتهم، وإنما الانعتاق يتطلب انكسار تلقائية الانتظام والإفاقة من هيمنة التلقائية الثقافية غير المدركة».يفرِّق البليهى بين نمطين من التلقائية؛ التلقائية الإنسانية التى يراها «بليدة عمياء، لا تعرف الشك فى المألوف، بل تقدس المتوارث السائد بتلقائية وذوبان تام فى التيار»، والتلقائية الريادية الإبداعية التى يعتبرها «وعيًا انفجاريًا مضادًا للوعى الجارى، وبصيرة فاحصة مغربلة مضادة للتيار الجارى كفردية مسئولة ناقدة وفاحصة بوعى فردى نافر من تفكير القطيع».وجهٌ آخر من تلقائية الإنسان يشير إليها البليهى فى كتابه بعنوان «تلقائية الرتابة فى الحياة الزوجية»، فيُبيّن أن الإنسان مطبوع على البحث التلقائى عن المثيرات التى تنقذه من الملل، ولأن الحياة الزوجية تصير رتيبة بسبب التكيف والتعوُد، فالملل الذى يعقب التعود هو ما يحرك الإنسان، ويدفعه للبحث عن أى مثير ينشغل به وينقذه من الملل.يقول البليهى: هنا نكون أمام مفارقة حادة؛ فالأسبق الذى يتطبّع به الإنسان وتتكون به أنماطه الذهنية وتتحدد به نماذجه الإدراكية يزداد مع الزمن رسوخًا وامتزاجًا فى الذات، لذلك فإن ما يراه من هم خارج النسق الثقافى خللًا فظيعًا يراه الذين تطبعوا به مزية يفخرون بها، أما ما يتعلق بالرغبات والحاجات والعلاقات والمطالب المتغيرة التى يشترك فيها كل البشر من كل الأمم، فإن التعود ينزع عنها إغراءها ويفقدها امتيازها.ينوه المُفكر السعودى بأن العقل البشرى تتقاسمه ثلاثة نظم للتفكير: نظام التفكير الأول هو نظام التفكير التلقائى المتوارث أو التفكير التلقائى الأعمى، وهو نظام التفكير الجمعى التلقائى الذى هو أساسى للتفكير البشرى عند كل الأمم والثقافات، تبقى فيه التلقائية مهيمنة، ويتم توارثها تلقائيًا، رغم اختلاف مضمون الثقافات.أما نظام التفكير الثانى، فهو نظام التفكير البطىء أو التفكير العملى الذى يبقى محكومًا بنظام الفكر التلقائى، فيما يتعلق بالتصورات عن العالم والاهتمامات والولاءات، ولكنه فى الأداء المهنى أو العملى يلتزم بقواعد المهنة بواسطة الممارسة، فيما يعتبر نظام التفكير الثالث هو نظام التفكير الريادى الفردى المضاد للتفكير الجمعى التلقائى الساذج، وهو نظام التفكير الفلسفى النقدى بكل فرادته، وهذا النظام الفكرى فردى واستثنائى ولا يمكن أن يصير تفكيرًا جمعيًا عامًا.ويدعو البليهى إلى استثمار فهم التلقائية الإنسانية فى مؤسسات التربية والتعليم والتدريب وكل قطاعات التنمية، من خلال الاعتماد على أساليب الإثارة والتشويق والتحدى لتجديد الطاقة الإنسانية وإشعالها وبعثها من رقادها، فالإنسان مزوّد بدوافع تلقائية جاهزة، وبقابليات عظيمة مفتوحة، ولكنه يسىء استخدامها، فتخذله طاقته وتبقى قابلياته مُعطلة، خاصة أنه لا يستخدم من قابلياته للتعلم وتطوير الذات وبناء العادات المعرفية والإدراكية سوى جزء ضئيل.