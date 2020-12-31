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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مد مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:49 م
العداد الكودي
العداد الكودي
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد مهلة تلقى طلبات التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة حتى نهاية مارس 2021.

وجاء فى بيان للوزارة، أنه فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشيًا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية مارس القادم 2021 وذلك لتمكين جميع المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

ونظرا للإقبال الشديد فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية شهر مارس القادم 2021.

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