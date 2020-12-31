سفيرة بريطانيا بأمريكا: يتعين ألا تظهر الصين وروسيا منتصرتين بعد كورونا

قالت السفيرة البريطانية لدى الولايات المتحدة، اليوم، إنه يتعين ألا تظهر الصين وروسيا كفائزين من جائحة فيروس كورونا، حيث حثت الغرب على إظهار أن المجتمعات الأكثر انفتاحا تزدهر وتنمو.وفي مقابلة مع تليفزيون «بلومبرج» الأمريكي، قالت كارين بيرس إنه سيتعين على المملكة المتحدة والولايات المتحدة العمل عن كثب لمواجهة التحدي الاستراتيجي للصين وروسيا، باعتبارهما المتعافيين العالميين من الجائحة.وسلطت الضوء على خطر أن الصين بوجه الخصوص قد تحدد قواعد التطوير التكنولوجي في المستقبل في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وربطت ذلك بانتشار التكنولوجيا النووية في خمسينيات القرن الماضي.وأضافت بيرس لتليفزيون بلومبرج، قائلة: «لا نريد أن نستيقظ يوما ما، ونجد أن هناك معايير صينية على أمور مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت».وأشارت إلى أن ذلك سيكون "مستبدًا للغاية، ويجب أن تفيد التكنولوجيات الجديدة الأسواق المفتوحة".وقالت بيرس إن: "التحدي الكبير الثاني هو المنافسة الاستراتيجية القادمة من روسيا والصين، خصوصا الصين".وأضافت: "نحن بحاجة إلى تصحيح ذلك مجددا، حتى يتم النظر إلى المجتمعات المفتوحة بأنها تزدهر وتتعافى من جائحة كوفيد".تأتي مداخلة السفيرة البريطانية في لحظة بالغة الأهمية بالنسبة لما يطلق عليه بالشراكة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تغادر بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبيين، وتتولي إدارة جديدة السلطة في واشنطن.