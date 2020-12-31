109 وفيات و9719 إصابة بفيروس كورونا في هولندا

أعلنت هولندا، اليوم الخميس، تسجيل 109 حالات وفاة بالإضافة إلى 9719 إصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، في بيان له، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 787،300 حالة وفاة و11،324إصابة بالفيروس التاجي.