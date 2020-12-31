109 وفيات و9719 إصابة بفيروس كورونا في هولندا
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:37 م
وكالاتطباعة
أعلنت هولندا، اليوم الخميس، تسجيل 109 حالات وفاة بالإضافة إلى 9719 إصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، في بيان له، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 787،300 حالة وفاة و11،324إصابة بالفيروس التاجي.
وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، في بيان له، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 787،300 حالة وفاة و11،324إصابة بالفيروس التاجي.