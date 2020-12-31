«التضامن»: من الممكن إغلاق الحضانات وفقًا للأوضاع الراهنة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من الممكن إغلاق الحضانات مرة أخرى وفقًا للأوضاع الراهنة.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات لها، إلى أنه بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا لم يتم فتح سوى 34% فقط من عدد الحضانات البالغ عددها 15 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع باستمرار ما يستجد.وأكدت أنه تم تخصيص غرفة للعزل الطبي حال وجود أي إصابة، سواء للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الحالة المصابة إلى أقرب مستشفى، مشيرة إلى أنه يمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانات، ويشترط على العاملين ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.