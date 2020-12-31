256 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 222 حالة أخرى للشفاء.وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن الإصابات الجديدة بينها 134 حالة تعود لعمالة وافدة و101 حالة لمخالطين لمصابين، بالإضافة إلى 21 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية ارتفع إلى 90026 حالة حتى الآن بعد تسجيل 222 حالة شفاء جديدة.وأشارت إلى أن عدد الحالات القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج يبلغ 2047 حالة، فيما يبلغ العدد الإجمالي للوفيات 352 حالة.