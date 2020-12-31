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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

عميد كلية الدعوة السابق: التعصب والتقليد الأعمى أحد أهم عوامل التطرف

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:01 م
الدكتور جمال فاروق
الدكتور جمال فاروق
أميرة العناني
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قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، إن المبالغة وتقديس الأشخاص والتعصب للآراء والانغلاق في فكر معين ودائرة واحدة من أهم أسباب التعصب.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "التكفير وخطورته على المجتمع"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لعدد من أئمة ووعاظ أفغانستان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأكد عميد كلية الدعوة السابق أن التعصب والتقليد الأعمى أحد أهم عوامل التطرف، فهناك من يتعصب لشيخه وأستاذه، أو لطائفته ومؤسسته، والمتعصب لا يرى الحق إلا في اتِّباعِه.

وفي الختام أوصى الدكتور جمال فاروق الأئمة بضرورة أخذ العلم عن أهله، وعدم الاقتصار على القراءة في الكتب، دون الرجوع إلى المشايخ والعلماء المتخصصين؛ فالعلماء ورثة الأنبياء.

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