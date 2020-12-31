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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الممثل والمخرج المسرحي الفرنسي «روبير أوسين»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:24 م
روبير أوسين
روبير أوسين
وكالات
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توفي الممثل والمخرج المسرحي روبير أوسين، وهو من أركان المسرح الفرنسي في العقود الأخيرة، الخميس عن 93 عاما، على ما أعلنت زوجته لوكالة فرانس برس.

وقالت الممثلة كانديس باتو إن أوسين توفي "صباح اليوم (الخميس) في المستشفى" بعدما عانى "مشكلة تنفسية"، مؤكدة معلومة نشرتها مجلة "لو بوان". وكان أوسين قد احتفل الأربعاء بعامه الثالث والتسعين.

ووقّع أوسين إنتاجات مسرحية ضخمة بينها "لي ميزيرابل" (البؤساء) و"نوتردام دو باري" (أحدب نوتردام). لكن شهرته في الأساس انطلقت في التمثيل في ستينات القرن الماضي مع مسلسل "أنجيليك، ماركيز ديزانج".

روبير أوسين واسمه الأصلي أبراهام حسينوف، مولود في 30 ديسمبر 1927 لأب إيراني كان مؤلفا موسيقيا وأم روسية أرثوذوكسية. وهو كبر في عائلة فقيرة، وقرر بعد الحرب العالمية الثانية في سن الخامسة عشرة، التخصص في الفن الدرامي.

وهو أسس في مدينة ريمس "المسرح الشعبي" وكليّة تتلمذت فيها الممثلتان الشهيرتان أنيمون وإيزابيل أدجاني.

وفي السينما، امتدت مسيرة الممثل لأكثر من سبعة عقود بين 1948 و2019، وهو شارك خصوصا في فيلم "لو روبو دو غيرييه" (1962) مع بريجيت باردو، كما أصبح أحد الممثلين المفضلين في أعمال المخرج روجيه فاديم.

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