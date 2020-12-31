«التعليم» تنشر روابط منصات استكمال المناهج بعد تأجيل الامتحانات

◄ للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

◄ وللطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

◄ وللطلاب الصف الثالث الإعدادي:

◄ وللطلاب المرحلة الثانوية:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، يستطيع الطلاب في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنها:لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، ولإتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسيلة تعليمية أساسية بالإضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكرمن بنك المعرفة المصري.ومنصة البث المباشرومنصة ادمودوالقناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكرمن بنك المعرفة المصري.ومنصة البث المباشرومنصة ادمودومنصة حصص مصر:منصة نظام إدارة التعلممن بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢.ومنصة البث المباشرومنصة ادمودومنصة حصص مصر: