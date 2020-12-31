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مصر

«التعليم» تنشر روابط منصات استكمال المناهج بعد تأجيل الامتحانات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:32 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، يستطيع الطلاب في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنها:

◄ للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، ولإتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.

◄ وللطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسيلة تعليمية أساسية بالإضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https:study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري.

ومنصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https:new.edmodo.com

◄ وللطلاب الصف الثالث الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https:study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري.

ومنصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https:new.edmodo.com

منصة حصص مصر: https:www.hesas.eg

◄ وللطلاب المرحلة الثانوية:

منصة نظام إدارة التعلم https:lms.ekb.eg من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢.

ومنصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https:new.edmodo.com

منصة حصص مصر: https:www.hesas.eg

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