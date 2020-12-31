«التعليم» تنشر روابط منصات استكمال المناهج بعد تأجيل الامتحانات
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:32 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، يستطيع الطلاب في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنها:
◄ للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:
لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، ولإتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.
◄ وللطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:
القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسيلة تعليمية أساسية بالإضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https:study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري.
ومنصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg
ومنصة ادمودو https:new.edmodo.com
◄ وللطلاب الصف الثالث الإعدادي:
القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https:study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري.
ومنصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg
ومنصة ادمودو https:new.edmodo.com
منصة حصص مصر: https:www.hesas.eg
◄ وللطلاب المرحلة الثانوية:
منصة نظام إدارة التعلم https:lms.ekb.eg من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢.
ومنصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg
ومنصة ادمودو https:new.edmodo.com
منصة حصص مصر: https:www.hesas.eg
◄ للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:
لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، ولإتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.
◄ وللطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:
القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسيلة تعليمية أساسية بالإضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https:study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري.
ومنصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg
ومنصة ادمودو https:new.edmodo.com
◄ وللطلاب الصف الثالث الإعدادي:
القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https:study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري.
ومنصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg
ومنصة ادمودو https:new.edmodo.com
منصة حصص مصر: https:www.hesas.eg
◄ وللطلاب المرحلة الثانوية:
منصة نظام إدارة التعلم https:lms.ekb.eg من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢.
ومنصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg
ومنصة ادمودو https:new.edmodo.com
منصة حصص مصر: https:www.hesas.eg