تشريح «زيزو» عريس الزرافة «سوسن» لمعرفة أسباب وفاته

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من تشريح ذكر الزراف "زيزو"، وإن الفريق الطبي المكون من أطباء بيطريين بمعهد بحوث صحة الحيوان والهيئة البيطرية وأطباء حديقة الحيوان قد طلب بعد التشريح سحب عينات وتحليلها في معامل مخصصة للوقوف على أسباب الوفاة.وأضاف «القرش»، في تصريحات له، أن هناك إجراءات مشددة حول بيت مبيت الزرافات الثلاث، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها وزارة الزراعة لحين معرفة أسباب الوفاة هل هي طبيعية أم مسببة؟وقرر السيد القصير، وزير الزراعة، تشكيل لجنة لبيان سبب وفاة ذكر الزراف المستورد الأسبوع الماضي من دولة جنوب إفريقيا.