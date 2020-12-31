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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

300 ألف طفل يواجهون المرض والموت وسط طقس أفغانستان السيئ

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:27 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت منظمة أنقذوا الأطفال، الخيرية ومقرها بريطانيا، اليوم الخميس، إن أكثر من 300 ألف طفل أفغاني يكافحون من البقاء في ظروف الشتاء الباردة دون ملابس شتوية وتدفئة مناسبة.

وذكرت المنظمة غير الربحية في بيان أن الصراع المستمر دمر العديد من المنازل وأجبر آلاف الأطفال على اللجوء إلى المخيمات.

وقال البيان: "إنهم يتعرضون لخطر الجوع والمرض هناك، بما في ذلك كوفيد 19، حتى الموت بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد".

ولفت كريس نياماندي، المدير القُطري لمنظمة أنقذوا الأطفال في أفغانستان، إن تساقط الثلوج المبكر في شمال أفغانستان أثر بشكل سيئ، وبصورة خاصة على الأطفال.

وأضاف: "الأطفال الأكثر عرضة للخطر هم من أغلقت مدارسهم بسبب ظروف الشتاء المتدهورة. ولا تملك أسرهم المال لشراء الملابس الشتوية. وبدلا من ذلك، يضطر الأطفال إلى التجمع في المنزل هربا من البرد القارس".

وتم إغلاق المدارس حتى شهر مارس في مناطق أفغانستان الأكثر برودة حيث يمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية تحت الصفر.

وتقول المنظمة إنها ستوفر أطقم شتوية لأكثر من 100 ألف أسرة في 12 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 لمواجهة هذه المأساة مع تحول الطقس إلى البرودة قبل مارس.

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