وول ستريت تفتح مستقرة لكن تتجه لمكاسب سنوية قوية

فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة اليوم الخميس، فيما يتجه المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لتسجيل مكاسب قوية في 2020 بدعم آمال في استمرار تعاف اقتصادي قوي بقيادة المزيد من التحفيز ولقاحات فيروس كورونا.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 8.08 نقطة، بما يعادل 0.03 بالمئة إلى 30417.64 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.23 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 3733.27 نقطة، وزاد المؤشرناسداك المجمع 7.09 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 12877.09 نقطة.