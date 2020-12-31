محافظ بورسعيد يجتمع مع لجنة إدارة أزمة كورونا

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وحضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجنة.وشدد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، والتي جاءت خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم التأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مناشدا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.وشدد المحافظ علي توعية المواطنين بكافة الإجراءات بشكل مستمر من خلال الإذاعة المحلية بديوان عام محافظة بورسعيد والإذاعة المحلية بكافة أحياء المحافظة، وكذلك قيام سيارات الأحياء بالمرور بجميع الشوارع للتأكيد على المواطنين باتباع الوسائل والإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار المرض، وناشد المحافظ المواطنين بالوعى بخطورة المرحلة الراهنة، والالتزام بكافة التعليمات حفاظا على الجميع، سائلا المولى أن تمر هذه المرحلة بسلام وأمان على بلدنا الحبيبة.