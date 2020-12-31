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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يدعو مواطنيه إلى «توحيد صفوفهم» فى مواجهة الوباء

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:09 م
بوتين
بوتين
وكالات
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في إطار خطابه لمناسبة حلول العام الجديد، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس مواطنيه إلى "توحيد صفوفهم" في خضم الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد الذي تضررت منه روسيا بشدة.

وقال بوتين "اليوم، من المهم للغاية أن تؤمنوا بأنفسكم ولا تنحنوا أمام الصعوبات للحفاظ على وحدة صفوفنا. إنه أساس نجاحنا في المستقبل".

وبسبب فارق التوقيت، بث خطابه للمرة الأولى في منتصف الليل في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشرق الأقصى حيث بدأ العام 2021 قبل أن يبدأ في موسكو.

وتابع: "للأسف، لم نقض على الوباء بشكل كامل بعد. تستمر المعركة بلا هوادة. الأطباء والممرضون والمسعفون يواصلون عملهم بشجاعة".

وأشار بوتين إلى أنه "مقتنع" بأن الروس "سيتغلبون على كل شيء" وسيعودون إلى "الحياة الطبيعية" وسيواصلون "التغلب على مشكلات" هذا العقد الجديد.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة الروسية والوكالة الوطنية للإحصاء الإثنين بتسجيل حصيلة وفيات أكبر من تلك التي كانت معلنة.

ووفقا لهذه الأرقام التي استندت إلى تعريف أوسع لأسباب الوفاة، توفي حوالى 186 ألف شخص بسبب كوفيد- 19 في روسيا منذ بدء تفشي الوباء.

وبذلك، تصبح روسيا ثالث أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ونشرت السلطات الخميس حصيلة تشير فيها إلى تسجيل البلاد 57019 وفاة بسبب كوفيد- 19. لكن هذه الإحصاءات تظهر فقط الوفيات المؤكدة التي سببها المباشر فيروس كورونا بعد تشريح الجثة.

وترفض روسيا حاليا فرض إغلاق على مستوى البلاد كما فعلت في الربيع، وتعتمد في مكافحتها الوباء على مواكبة نظام المستشفيات للوضع المستجد مع حملة تلقيح جماعية للسكان بلقاح "سبوتنيك-في" الروسي.

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