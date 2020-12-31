بلجيكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

أدانت الحكومةُ البلجيكية، اليوم الخميس، الهجومَ الذي تعرض له مطار عدن أثناء وصول وفد الحكومة اليمنية الجديدة.وأعربت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان، عن إدانتها لهذا الاعتداء، وتقدمت بالتعازي لأسر الضحايا، داعيةً جميع الأطراف إلى مواصلة الانخراط في حل سياسي دائم للصراع.