5253 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 آلاف و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية- أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 3 آلاف و314 حالة، بينما هناك 165 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل حاجز 417 ألف حالة، تعافى منهم ما يزيد على 336 ألف حالة.