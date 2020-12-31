رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنائس تقصر قداسات رأس السنة على الكهنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:27 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة _مونيكا جرجس _جرجس صفوت
طباعة
علقت غالبية الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الخميس، احتفالاتها برأس السنة الميلادية، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واقتصرت الإيبارشيات صلوات قداس رأس السنة على حضور الكهنة وعدد محدود من الشمامسة لا يتخطى الـ20 شماسًا، وبث صلوات القداسات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني تسبحة كيهك بليلة رأس السنة وقداس العام الجديد، مقتصرة على الأساقفة وذلك بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

من جانبه؛ قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن صلوات عيد الميلاد المجيد سوف تسير عل نهج رأس السنة، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني فعالياتها بدير الأنبا بيشوي دون حضور من الأقباط، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر كنسية لـ"الدستور" عن أن الإيبارشيات سوف تمتنع عن استقبال أي مهنئين بعيد الميلاد المجيد، أو تنظم أي احتفالات لمدارس الأحد؛ للحد من وجود أي تجمعات بالكنائس.

في سياق متصل؛ اختتمت الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الصوم والصلاة لأجل رفع الوباء عن العالم ومصر، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام كرَّست الكنائس الإنجيلية خلالها الصلوات لهذا الشأن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

5 قرارات لـ«الأعلى للجامعات» بشأن تأجيل الامتحانات

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

مد مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

سر العنصرية.. البحث وراء الأسباب الخفية لـ«وهم امتلاك الحقيقة المُطلقة»؟

10 أدباء ونقاد يكشفون عن أهم قراءاتهم فى عام 2020

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائي مصري ينذر السفير الإسرائيلي