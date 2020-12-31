«أمهات مصر» يوجه رسالة لأولياء الأمور المعترضين على قرارات «الوزراء»

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، كلمة لبعض المعترضين على قرارات رئيس مجلس الوزراء، اليوم.وأضافت «عبير» موجهة حديثها لبعض أولياء الأمور المعترضين: "القرارات التي صدرت اليوم من جانب مجلس الوزراء، في صالح الطالب وولي الأمر، وجميع العاملين في المنظومة التعليمية، وفكرة استكمال الدراسة أونلاين لمدة أسبوعين فكرة جيدة في الوقت الحالي، نظرا لارتفاع أعداد المصابين بكورونا، ومنها يأخد المسئولون فرصة للاستعداد الجيد للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن جلوس الطلاب في منازلهم".وأوضحت أنها ترى حصول الطلاب على أسبوعين لاستكمال الدراسة من المنازل أونلاين فرصة كبيرة لصالح الطلاب، لمراجعة المنهج من ناحية واستكماله من ناحية أخرى والأهم من كل ذلك هو الحفاظ على صحتهم، وكذلك عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على جهاز التابلت قرار صائب.