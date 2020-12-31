جامعة الإسكندرية: استكمال الدراسة «أونلاين».. والامتحانات عقب إجازة نصف العام

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه الطارئ عصر اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى 14 يناير(نهاية الفصل الدراسي الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، وتخصيص الفترة من 16 يناير حتى 4 فبراير 2021 للمراجعات والإرشاد الأكاديمي Online.وأكد في بيان صحفي، بدء إجازة نصف العام الدراسي من 6 فبراير وحتى 20 فبراير 2021، وعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، وعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.وأشار «قنصوة» إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن، وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.