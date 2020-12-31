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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطرانية بورسعيد تعلق صلوات رأس السنة بجميع الكنائس

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:33 م
الأنبا تادرس
الأنبا تادرس
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أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها عن تعليق صلوات اليوم، الخاصة بصلوات ليلة رأس السنة الميلادية بجميع كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة.

وأصدرت مطرانية الأقباط بالمحافظة بيانا صحفيا هنأت فيه جميع المواطنين بالعام الجديد، مؤكدة أن قرار تعليق صلوات ليلة رأس السنة يأتي نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حرصا من الكنيسة على سلامة وحماية أبنائها والمجتمع.

وفي نفس السياق أكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم المطرانية ببورسعيد أنه تم إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية في جميع كنائس الإيبارشية بالمحافظة، كما ستغلق الكنائس أبوابها مساء تماما وتم تعليق أيضا خدمة التربية الكنسية لحين إشعار آخر.

وتوجه القس أرميا فهمي برسالة لجميع أهالي بورسعيد موجها لهم التهنئة بمناسبة بداية عام 2021 داعيا الله بأن تنزاح غمة فيروس كورونا وأن يحمي الله الجميع ويحفظ مصر دوما.

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