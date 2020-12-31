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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
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وفاة الرئيس السابق للجنة الأوليمبية الألمانية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:04 م
والتر ترويجر
والتر ترويجر
وكالات
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توفى والتر ترويجر الرئيس السابق للجنة الأوليمبية الألمانية والعضو السابق باللجنة الأوليمبية الدولية، اليوم الخميس عن عمر ناهز 91 عامًا.

وترأس ترويجر اللجنة الأوليمبية الألمانية كأمين عام ورئيس، وقضى أكثر من عشرين عامًا كعضو باللجنة الأوليمبية الدولية.

وأوضحت رسالة نشرها نجله فولفرام ترويجر ونجلته سابين جروس اليوم الخميس "بحزن وامتنان ننعي شخصًا استخدم شعوره بالمسئولية ووضوح القرار والإنسانية والدقة في خدمة الآخرين طوال حياته وفي خدمة الرياضة الأوليمبية الألمانية والدولية".

ومن بين الأدوار التي مارسها على المستويين الوطني والدولي، تولى ترويجر منصب عمدة القرية الأوليمبية في أوليمبياد ميونخ 1972، والتي شهدت مقتل العديد من أعضاء الوفد الإسرائيلي على يد فلسطينيين.

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