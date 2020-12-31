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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشديدات بكفر الشيخ لمنع الاحتفالات برأس السنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:11 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على متابعة تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية، ومنع كافة أشكال الاحتفالات، حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، وأنه شكل غرفة عمليات برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة الالتزام بغلق الأماكن ومنع كافة أشكال الاحتفالات برأس السنة، وأنه كلف رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التي سبق وأن تم اتخاذها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء بكل دقة وحزم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بمتابعة التشديد بضرورة ارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الخاصة بها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والتشديد على المواطنين كبار السن وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها، تجنب أماكن التجمعات، وضرورة ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات سواء مآتم او افراح، واحتفالات، والتشديد على سائقي المواصلات العامة بارتداء الكمامات من قبل الركاب، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، موجهًا مديرية الأوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين، لكيفية الوقاية من المرض، واتخاذ الحيطة والحذر في كافة الأماكن، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة في حالة متابعة مستمرة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بتداعيات فيروس كورونا على مستوى المحافظة، مطالبًا مواطني كفر الشيخ بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الارشادات الصحية وطرق الوقاية.

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